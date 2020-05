SARONNO – Per fare fronte alle accresciute richieste di vecchie e nuove povertà e la necessità di approvvigionarsi di alimenti non deperibili, la Mensa Amici di Betania ha chiesto aiuto alla città di Saronno promuovendo una raccolta fondi tramite bonifico bancario.

A questa richiesta hanno risposto tantissimi saronnesi. Si sono mobilitati singoli cittadini, aziende e associazioni non profit del nostro territorio. Alcuni supermercati hanno istituito l’iniziativa del carrello solidale, posizionato vicino alle casse e la dotazione di tessere spesa a scalare con le quali i volontari provvedevano all’approvvigionamento. Grazie a questa sensibilità e carità, sono stati raccolti più di 15.000 euro.

“Questo ci permette – spiegano – di guardare con più serenità alla possibilità di continuare la nostra azione e di essere sempre più vicini ai nostri ospiti anche in questo momento di difficoltà. Un segno inequivocabile che la nostra Opera è nel cuore dei saronnesi. A questo si aggiunge ciò che molti continuano a lasciare nella cassetta delle offerte per la Mensa che si trova nella Chiesa di San Francesco. Tante gocce che messe insieme ci permettono da 20 anni di andare avanti”.

Ma come funziona?

“Poiché in questo periodo non ci è consentito di mettere a tavola i nostri ospiti acquistiamo e prepariamo sacchetti con alimenti confezionati che distribuiamo una volta alla settimana, specialmente a persone sole che rappresentano la nostra normale utenza; a questa si aggiungono anche persone con famiglia perché nessuno deve andare via a mani vuote. Ovviamente, cerchiamo di indirizzare questa utenza verso modalità di aiuto più appropriate, come ad esempio l’iniziativa del Comune.

“Rinnovando il nostro ringraziamento a tutti i volontari della Mensa – concludono – l’Associazione Amici di Betania saluta la Saronno generosa”.

