SARONNO – Quarantamila euro stanziati per aiutare le associazioni socio-assistenziali sul territorio saronnese: si tratta del provvedimento stabilito dalla Giunta comunale di Saronno lo scorso 30 dicembre.

Nove delle dieci associazioni che hanno presentato la domanda hanno ricevuto il contributo; un aiuto alle associazioni che si sono messe a disposizione dei cittadini di Saronno durante il 2021, soprattutto per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Il contributo di maggiore importo, ossia 9.200 euro, va alla Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”, per tutte le attività svolte negli oratori estivi, insieme ai minori; parte della quota è, inoltre, destinata a coprire le spese di 17 rette non versate da famiglie in carico ai servizi sociali.

La cooperativa sociale Ozanam riceve 8mila euro per l’aiuto rivolto a coloro subiscono svantaggi nell’accoglienza e nell’inserimento sul posto di lavoro, anche in termini di assunzioni. E’ pari a 7mila euro, invece, il contributo a favore di Casa di Marta, che ha messo a disposizioni alcuni dei propri spazi per il progetto “Emergenza freddo”.

Per il servizio rivolto agli anziani e disabili a Saronno, soprattutto per aver accompagnato delle persone fragili ai centri vaccinali, Auser ha ricevuto un contributo di 5mila euro; 4mila euro, invece, sono destinati all’associazione Amici di Betania, per la mensa dei poveri. Previsti per Rete Rosa onlus, che ha aiutato le donne vittime di abusi, 3mila euro, 2mila euro al Comitato di Saronno di Croce Rossa Italiana per la consegna di spesa e farmaci a domicilio alle persone in circostanze di necessità.

La delibera assegna, inoltre, 1.000 euro all’associazione caritatevole San Vincenzo, 800 euro all’associazione Gruppo Alice, che ha aiutato gli adulti in difficoltà con corsi di auto e mutuo aiuto.

