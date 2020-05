SARONNO – La tv svizzera a Saronno per visitare il centro islamico: una troupe della Rsi è stata infatti presente ella struttura di via Grieg per raccontare come si sta vivendo da queste parte il mese sacro del Ramadan, in questi tempi di emergenza per il coronavirus. “A Saronno, provincia di Varese, il centro culturale islamico ha deciso di combattere l’isolamento organizzando un servizio di consegna a domicilio di cibo ai bisognosi, non solo di fede islamica” viene ricordato dai giornalisti della Rsi.

“La Rete televisiva nazionale Svizzera ha visitato il centro islamico di Saronno e ne ha raccontato attività spirituali e sociali. Grazie per le bellissime riprese e interviste!” dicono i responsabili della struttura.

Il servizio è visibile anche in Italia, sul sito ufficiale della Rsi.

