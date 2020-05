LIMBIATE – Due lunghe file di persone, tutte con mascherina, hanno atteso il proprio turno con ordine agli ingressi di piazza Tobagi e di piazza Aldo Moro: così la ripartenza per i mercati a Limbiate.

https://m.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FilGroane%2Fvideos%2F2712828025512670%2F&show_text=0&width=560

“Buona la prima” dunque, senza alcun problema di gestione, per l’amministrazione limbiatese, che nei giorni scorsi aveva preparato un piano per mettere in sicurezza i mercati: unico percorso obbligato, misurazione della temperatura con termoscanner all’ingresso da parte della polizia locale e degli uomini della Protezione civile, controllo del distanziamento in coda, segnalazione con appositi stickers dei punti in cui gli avventori possono fermarsi per gli acquisti nelle uniche bancarelle di alimentari presenti.

I cittadini, per la verità, non hanno preso d’assalto le due piazze e molti hanno comunque preferito tenersi alla larga, ma comunque la presenza c’è stata, soprattutto di anziani o pensionati, che hanno atteso il proprio turno disciplinatamente.

