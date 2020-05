UBOLDO / ORIGGIO / GERENZANO / CISLAGO – Stop dei contagi a Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago, oggi non si è registrato alcun nuovo caso, sicuramente una buona notizia.

Ecco il dato locale, aggiornato al tardo pomeriggio odierno:

Uboldo 17

Origgio 33

Gerenzano 27

Cislago 28

In zona, +2 a Caronno Pertusella; a Saronno oggi +2. Nel Varesotto oggi la crescita è stata molto modesta, +24 (ma al totale si aggiunge anche un +31 relativi a contagi di aprile ma inseriti oggi nel database). In Lombardia il trend generale resta promettente, soprattutto in relazione alla riduzione dei ricoveri ospedalieri e non ci sono stati nuovi casi di ricovero in terapia intensiva, rispetto a quelli pregressi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: controlli stradali della polizia locale a Origgio)

