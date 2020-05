CARONNO PERTUSELLA – Torna in dato di crescita, per quanto riguarda i contagi da coronavirus a Caronno Pertusella: nella giornata odierna si è segnato un +2 che porta il dato totale a 83 persone colpite dal virus dall’inizio dell’epidemia; la città caronnese resta nell’elenco delle località più colpite in provincia di Varese.

In zona, a Saronno oggi +2. Nel Varesotto oggi la crescita è stata molto modesta, +24 (ma al totale si aggiunge anche un +31 relativi a contagi di aprile ma inseriti oggi nel database). In Lombardia il trend generale resta promettente, soprattutto in relazione alla riduzione dei ricoveri ospedalieri.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

07052020