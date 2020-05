ORIGGIO – Ladruncolo in azione in Municipio, in via Dante Alighieri a Origgio: qualcuno è entrato nel corso della notte, riuscendo ad aprire la porta e salendo quindi al primo piano dove ha forzato la macchinetta del caffè, prendendo le poche monetine in essa contenute. Un colpo che ha fruttato davvero solo pochi spiccioli.

Le telecamere dall’appena potenziato sistema di videosorveglianza hanno ripreso tutto: il ladro, che era solo, è arrivato alle 3 in bicicletta, e se n’è andato poco dopo con le monetine. Le immagini sono adesso al vaglio, per il diretto interessato si profila ora una denuncia a piede libero. E visto che di colpi simili, con analoga metodologia, se ne sono verificati diversi in zona, l’ultimo è appena avvenuto ai danni del Municipio di Gerenzano, sono in corso ulteriori approfondimenti da parte di carabinieri e dagli agenti della polizia locale.

(foto: una immagine del palazzo comunale che si trova in centro a Origgio)

