SARONNO – Lutto all’Istituto tecnico industriale di Saronno, l’Itis “Giulio Riva” di via Carso, per la scomparsa della docente Cinzia Ricchiuti. Nella scuola saronnese insegnava chimica.

Questo il messaggio che i responsabili della scuola hanno affidato alla loro pagina Facebook

Buon viaggio amica, prof, Cinzia.

Aver camminato con te e condiviso un tratto del nostro sentiero ci ha reso persone migliori. Mai dimenticheremo.

Itis “Giulio Riva”

Molti i messaggi di cordoglio, ai suoi famigliari, sono comparsi nelle ultime ore sui social network ed in particolare su Facebook. Una insegnante prepara e particolarmente apprezzata sia dai colleghi che dagli studenti con i quali riusciva subito a creare un giusto rapporto, per ottenere anche buoni risultati sul piano della didattica. Per la scuola ed i suoi alunni una grave perdita, che non sarà semplice, sia sotto il profilo dell’insegnamento che umano.

(foto: una immagine sorridente di Cinzia Ricchiuti, docente all’Istituto industriale di Saronno, il “Giulio Riva”)

11052020