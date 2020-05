SARONNO – Gli aiuti alimentari per chi si trova in difficoltà, l’emergenza coronavirus a Saronno: questi alcuni dei temi che saranno toccati nella videointervista serale della direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, all’assessore comunale ai Servizi sociali, Gianangelo Tosi. L’appuntamento è fissato a partire dalle 21, in diretta sul canale Facebook de ilSaronno oppure direttamente in questa pagina del sito.

Molti gli argomenti che sono di attualità, in questo periodo complicato per molti lavoratori e molte famiglie, e che dunque saranno oggetto di approfondimento da parte dell’assessore Tosi in questo momento di confronto in “presa diretta”.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

11052020