SARONNO – Nei dati locali dei contagi da coronavirus, anche l’ultima rilevazione compiuta alcune ore fa conferma il trend in discesa degli ultimi giorni, e l’unica località che va controtendenza è Saronno. Ecco il quadro completo della situazione, tra parentesi il dato precedente in caso di variazioni:

Saronno 224 (222)

Uboldo 17

Origgio 34

Caronno Pertusella 86

Gerenzano 27

Cislago 30

Rovello Porro 18

Rovellasca 20

Turate 51

Lomazzo 24

Bregnano 20

Solaro 62

Ceriano Laghetto 21

Neppure un caso anche nel Saronnese. Sempre in zona, +2 a Saronno; pochi casi nelle Groane e nessuno nella bassa comasca. Il tutto in una giornata nella quale in Lombardia si è confermato un trend discendente, mentre nel Varesotto si sono registrati complessivamente +29 casi; nel comasco solo +10 rispetto a ieri mentre nella più popolosa Brianza il totale dei casi odierno è stato pure in questo caso contenuto, +29.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: un angolo di Saronno, la zona del retrostazione)

14052020