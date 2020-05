SARONNO – E’ stata convocata per stamattina in Municipio una conferenza stampa dai vertici della casa di riposo intercomunale Focris per fare il punto della situazione sul fronte dell’emergenza coronavirus.

All’8 maggio sono stati fatti 86 tamponi agli ospiti presenti con 34 positivi (28 asintomatici) e 48 negativi. Per i decessi 5 sono stati accertati per covid, altri 6 sono sospetti non tamponati.

Ecco il play by play della conferenza

Nelle ultime settimane, anche dopo le prese di posizione e le richieste di informazione da parte di familiari dei degenti, la casa di riposo ha acquisto i kit per sottoporre a tampone sul Covid19 in autonomia e ha provveduto anche ha trovare un laboratorio che fornisce l’esito nel giro di qualche giorno. La struttura ha comunque da tempo attivato dei controlli sui degenti facendo riferimento alla temperatura corporea. E’ stato confermato un nucleo di isolamento dove si trovano 11 degenti di cui 6 asintomatici che stanno finendo la quarantena. Nella seconda settimana di aprile sono stati 3, sui 6 totali, i decessi riconducibili ad un sospetto di coronavirus.

(copertina la casa di riposo focrsi in via Don Volpi