MILANO – Spicca il dato delle Brianza, per quanto concerne i contagi da coronavirus registrati oggi in Lombardia, con +42 è una delle province più colpite. Mentre restano “sottili” i dati del Varesotto, +9, e del Comasco, +13. In Lombardia sono stati eseguiti molti tamponi e comunque il dato dei contagiati è più che il doppio di quelli di ieri, oggi +462. A fornire i dati l’assessore regionale ai Piccoli comuni, Massimo Sertori (foto), durante l’abituale conferenza stampa del tardo pomeriggio a Palazzo Lombardia di Milano.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni:

MI: 22.324 (+102) di cui 9.444 (+49) a Milano citta’

BG: 12.607 (+144)

BS: 14.199 (+41)

CO: 3.646 (+13)

CR: 6.335 (+12)

LC: 2.687 (+39)

LO: 3.369 (+16)

MN: 3.294 (+3)

MB: 5.338 (+42)

PV: 5.047 (+25)

SO: 1.378 (+9)

VA: 3.401 (+9)

e 1.856 in corso di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

19052020