Coronavirus, il sindaco Campi informa: ancora 2 guariti a Gerenzano

GERENZANO – Il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, fa il punto sull’emergenza coronavirus in paese, e l’ultima arrivata è una buona notizia.

Sono lieto di comunicarvi che Ats Insubria mi ha informato in data odierna della guarigione di 2 nostri concittadini. Ci uniamo alla loro gioia e a quella dei loro familiari! Grazie a tutti gli operatori sanitari e a tutte le persone che li hanno assistito in questo percorso di guarigione.

Evitiamo gli assembramenti per strada, nei condomini, nei luoghi che frequentiamo, manteniamo la distanza interpersonale di sicurezza. Indossiamo sempre la mascherina, laviamoci spesso le mani e utilizziamo i guanti. Siamo responsabili, per il bene nostro e di tutti. Riepilogo qui di seguito i dati odierni comunicatimi per vie ufficiali da Ats Insubria:

– 5 persone positive al Coronavirus residenti e domiciliate a Gerenzano.

– 1 persona positiva al Coronavirus residente a Gerenzano ma domiciliata presso altro Comune.

– 19 persone guarite residenti e domiciliate a Gerenzano.

– 1 persona guarita residente a Gerenzano ma domiciliata presso altro Comune.

– 2 persone decedute.

Si fa presente che i dati sono in continuo aggiornamento.

Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

22052020