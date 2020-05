SARONNO – Shock a Saronno: qualcuno ha vandalizzato lo striscione a sostegno di operatori e ospiti della residenza anziani Focris di via Don Volpi.

Dal territorio lombardo, provinciale e locale giungono intanto buone notizie, con meno contagi.

Anche dalle vicine Groane pochi nuovi casi, solo +1 a Cogliate e Limbiate.

Ci sono anche buone notizie, con diversi cittadini che sono guariti dal coronavirus. E’ successo a Gerenzano.

Ed anche a Uboldo, come annunciato dal sindaco Luigi Clerici.

Al Municipio di Saronno c’è la nuova segnaletica del distanziamento per chi deve entrare.

