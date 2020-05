SARONNO – Negli ultimi giorni tiene banco a livello nazionale il dibattito sugli assembramenti del weekend all’esterno di bar e locali. Un tema “caldo” anche sui social a Saronno ma anche nei centralini di polizia locale e carabinieri. In questi giorni sono state diverse le chiamate che richiedevano controlli anti assembramenti o anti schiamazzi soprattutto in orario preserale e notturno.

Quali sono le zona più critiche su cui i saronnesi chiedono di intervenire? Le chiamate al comando di piazza Repubblica hanno riguardato principalmente piazza Libertà, via Tommaseo e via Leonardo da Vinci. Si tratta di chiamate che arrivano principalmente dai residenti che si lamentano del rumore. Non mancano però anche le segnalazione di chi si trova a passare e si chiede se siano rispettate tutte le norme di distanziamento sociale.

Nell’ultimo week-end la polizia locale ha sanzionato per assembramenti tre ragazzi. Per loro, fermati in via da Vinci, è arrivato un verbale da 400 euro.