ROVELLO PORRO – Aumentano le persone guarite dal coronavirus a Rovello Porro: quelle che in gergo medico vengono definiti come “casi attivi”, ovvero persone che hanno ancora un corso la malattia, sono attualmente 7; sul totale di 19 persone che in paese hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. A fare il punto è l’Amministrazione comunale del sindaco Paolo Pavan.

Dunque, in base agli ultimi dati comunicati al Comune da parte di Ats Insubria, a Rovello Porro ci sono attualmente 7 persone positive, 10 i guariti, in sorveglianza nessuno mentre i decessi sono stati 2.