MILANO – Sono quasi tutti in Lombardia i nuovi contagi da coronavirus. Il dato odierno, dei poco più di cinquecento casi (+516) registratisi in ambito nazionale, è principalmente costituito dal +354 della Lombardia. In sostanza, il 68 per cento di tutti i tamponi positivi, oggi fa riferimento al territorio lombardo.

Di seguito i dati del contagio da coronavirus del 29 maggio, comunicat da Regione Lombardia:

– i tamponi effettuati: 14.078

totale complessivo: 727.146

– attualmente positivi: 22.683 (-230)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 88.537

– i nuovi casi positivi: 354 (2,5% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: 546

totale complessivo: 49.842

– in terapia intensiva: =

totale complessivo: 173

– i ricoverati non in terapia intensiva: 82

totale complessivo: 3.552

– i decessi: 38

totale complessivo: 16.012

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

29052020