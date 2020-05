SARONNO – Arrivano i fondi per la ripresa nell’emergenza coronavirus, il Governo ha stanziato oltre 1 milione di euro per i Comuni della zona.

Decreto rilancio, più di 500.000 euro per Saronno.

Intanto in zona torna a comparire qualche contagio; i dati regionali indicano un lieve aumento per Saronno, Cislago, Uboldo e Ceriano Laghetto.

Nel Saronnese in totale +2 casi, a Uboldo e Cislago. In zona, a Saronno +1. In Lombardia spicca proprio il dato della provincia di Varese, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus oggi. Il Varesotto, infatti, fa segnare un +41, fra i più “importanti” oggi in Lombardia; nella più popolosa Brianza +30 mentre il comasco si posta poco rispetto ai giorni scorsi, +14.

Si discute della riapertura fra regioni ma oggi campanello d’allarme per la Lombardia, +354: il 68 per cento dei nuovi casi di oggi in Italia, vengono dal territorio lombardo.

Il sindaco Nilde Moretti di Solaro scende i campo per aiutare bar e ristoranti del paese; autorizzati a posizionare tavolini all’aperto senza pagare l’occupazione del suolo pubblico.

30052020