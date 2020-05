SARONNO – In un’intervista a Radiorizzonti il sindaco Alessandro Fagioli ha preso noti i dati del contagio da coronavirus a Saronno.

“Nelle ultime settimane i dati forniti sono stati affinati e quindi posso essere più preciso e fornire i dati anche con riferimento alle Rsa cittadino. Complessivamente a Saronno, dall’inizio dell’emergenza, ci sono stati 235 contagiati di cui 52 deceduti e 68 guariti”.

Al momento a Saronno ci sono 115 persone positive al coronavirus di cui 56 ricoverati in Rsa. Solo uno dei 68 guariti è tra i degenti delle case di riposo dove si sono contati 25 dei 52 morti avvenuti per covid in città.

Il sindaco ha espresso a nome dell’intera comunità il cordoglio per i saronnesi scomparsi: “Tutti le volte che ho dato dei dati ho tenuto a sottolineare la vicinanza alle famiglie che in questo momento hanno subito delle perdite”.

“Considerando che abbiamo una popolazione di 39.500 abitanti siamo stati fortunati da un lato e anche bravi dall’altro ad evitare che il contagio si propagasse. Sono dati che, complessivamente, possiamo definire positivi”

