ROVELLO PORRO – L’unico caso nella zona fra basso varesotto e bassa comasca viene oggi da Rovello Porro, un +1 che porta il totale delle persone contagiate in paese dall’inizio della pandemia a 21.

Rovello Porro 21 (20)

Rovellasca 25

Turate 56

Lomazzo 25

Bregnano 21

Ecco il quadro della situazione nella zona (tra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni), e nelle principali località della provincia:

Saronno 233

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 90

Gerenzano 28

Cislago 33

Per quanto riguarda i principali centri della provincia, solo +1 a Varese:

Varese 308 (307)

Busto Arsizio 380

Gallarate 242

In Lombardia dato globale in discesa, +221; mentre nelle province della zona i numeri sono proprio piccoli: +4 sia nel Varesotto che in Brianza, +3 nel Comasco.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine del centro di Rovello Porro)

30052020