SARONNO – Con la pandemia che almeno nella zona, i dati giornalieri dei nuovi contagi parlano chiaro, appare meno “aggressiva”, anche il centro cittadino si va via via ripopolando, assieme alla riapertura di molte attività che contribuiscono a rianimare il quartiere. Questa mattina e pomeriggio nella zona pedonale di Saronno si sono riviste molte persone, con sabato “normale” o forse anche di più, perchè dopo il lockdown per l’emergenza coronavirus la voglia di uscire di casa accomuna davvero tante persone.

Aspetto positivo, in questo caso, che la maggioranza dei cittadini appare avere rispettato gli obblighi di indossare la mascherina; forse i recenti “richiami” da parte delle autorità regionali e sanitarie sono serviti a qualcosa. Si sono viste tante famiglie, gruppi di giovani, con molti a riscoprire il piacere di un drink in famiglia all’aria aperta, o anche semplicemente di fare due passi nel centro cittadino guardando le vetrine.

(foto: alcune immagini di corso Italia e piazza Libertà piene di gente oggi)

30052020