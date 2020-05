VARESE – Dati molto confortanti, quelli dei nuovi contagi oggi nel Varesotto, nel Comasco ed in Brianza, e tutte e tre le province si contano sulle dita di una mano. Ed anche la Lombardia scende rispetto ai giorni scorsi, con un +221 e nuovi casi soprattutto concentrati nel Bresciano e nel Milanese.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

MI: 23.044 (+62) di cui 9.775 (+25) a Milano città

BG: 13.323 (+21)

BS: 14.724 (+41)

CO: 3.840 (+3)

CR: 6.448 (+6)

LC: 2.736 (+6)

LO: 3.468 (+10)

MN: 3.345 (+6)

MB: 5.514 (+4)

PV: 5.328 (+35)

SO: 1.460 (+1)

VA: 3.594 (+4)

e 1934 sono attualmente in corso di verifica.

