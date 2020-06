[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – E’ aumentato, tornando ai numeri della scorsa settimana, il numero dei tamponi effettuati in Lombardia; ed anche i nuovi casi sono ritornati oggi ai livelli della settimana scorsa, oltre duecento, +237.

Ecco il riepilogo dei dati odierno appena reso noto da Regione Lombardia:

Ecco i dati di oggi, mercoledi’ 3 giugno

– i tamponi effettuati: 11.355

totale complessivo: 777.477

– attualmente positivi: 20.224 (-31)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 89.442

– i nuovi casi positivi: 237 (2,1% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: 53.046 (+239)

– in terapia intensiva: 131 (-35)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.995 (-26)

– i decessi: 29

totale complessivo: 16.172.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

