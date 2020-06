SARONNO – “Giunti a fine mandato, i fratelli d’Italia saronnesi si accorgono che il sindaco Fagioli è un prepotente che non ascolta i collaboratori, cioè loro”.

Inizia così la nota di Alfonso Indelicato consigliere comunale indipendente che riprende la presa di posizione di Fratelli d’Italia sull’ultimo consiglio comunale.

“Non se ne erano accorti quando, all’inizio di questa grigia avventura amministrativa, il sindaco, infischiandosene dell’indicazione dell’allora responsabile del partito – cioè il sottoscritto – aveva scelto personalmente sia l’assessore sia i collocati sulle seggiole dei Cda. Allora questa prepotenza era benedetta: come rifiutare stipendi, gettoni presenza e prestigio? Non faceva problema, allora, che un partito nazionale dimostrasse la stessa consistenza e la stessa fermezza di una listucola locale, di più: di un burattino da manovrare a piacere. Allora la volontà del primo cittadino era legge, come quella di un despota illuminato del XVII secolo.

Ora, a tempo scaduto, ci si accorge che qualcosa non va. Troppo tardi, direi, fratelli. E poi, per dirla tutta, voi quale tipo di contributo avete offerto al sindaco Fagioli, in questi anni, perché emergesse dalla sua autoreferenzialità? Quale apporto di idee gli avete fornito, quali prospettive gli avete indicato? Nel vostro comunicato, con riferimento alla sciagurata gestione dei mutui, lamentate che egli “non ascolta i pareri e i suggerimenti” ma, a parte il fatto che non li ha mai ascoltati, siete certi di avergliene dato di saggi, prudenti, intelligenti? Io non ricordo un vostro comunicato degno di nota, una sola iniziativa politica significativa, una sola manifestazione pubblica di accettabile livello culturale. Parliamoci molto chiaramente, fratelli: siete stati degni compagni di viaggio. Ora è troppo tardi per scendere dal treno”.

