SARONNO – “Sappiamo bene quanto sia complicato amministrare una città, sappiamo bene che qualsiasi decisione venga presa da chi ha la responsabilità delle scelte per il futuro della città si incontrerà comunque il disfavore o la contestazione di chi sta all’opposizione e di parte della cittadinanza, il più delle volte per preconcetti ideologici”.

Inizia così la nota di Fratelli d’Italia, con riferimento al consiglio comunale sull’approvazione della rinegoziazione dei mutui. Pubblichiamo la nota con qualche giorno di ritardo ce ne scusiamo con gli interessanti e coi lettori.

“Sappiamo anche quanto le cose si complichino in periodi emergenziali, soprattutto quando, come ora, emergenza sanitaria ed economica si intrecciano inestricabilmente, tanto da indurre più facilmente ad adottare scelte che possano apparire impopolari ed avventate. Ciò che conta, però, è agire per il bene della città, ascoltando i pareri ed i suggerimenti dei collaboratori che si scelgono; fidarsi di loro; non sconfessarne l’operato. Così fa un leader e così auspichiamo che avvenga sempre”.

