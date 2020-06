Sacchetti raccolta differenziata: da domani la distribuzione in zona 1. Volontari al lavoro. Qui orari e regole

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Ultimi preparativi per la distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata organizzata dall’assessorato all’Ambiente guidato dall’assessore Gianpietro Guaglianone con Amsa ed Econord e l’ausilio dei volontari di Croce rossa, Protezione civile ed associazioni d’Arma. Ma facciamo un passo indietro.

La distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in questo periodo di emergenza, non sarà eseguita come di consueto all’interno del palazzo comunale ma avrà luogo a partire dal 9 giugno al 18 luglio nei sei punti di distribuzione. Nell’ottica di ridurre gli assembramenti, i cittadini dovranno recarsi nei rispettivi punti di distribuzione rispettando necessariamente l’ordine di appartenenza della propria zona. Obbligatorio il rispetto delle norme anti-contagio

Si parte domani, 9 giugno, con la distribuzione della zona 1 i cui residenti dovranno recarsi alla scuola media Leonardo da Vinci con ingresso da via Gianetti. La distribuzione avverrà nel cortile della palestra. La distribuzione dei sacchetti sarà attiva martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12

Oltre ai sacchetti sarà consegnata anche una mascherina per ogni componente del nucleo familiare. Per effettuare il ritiro di sacchetti e mascherine è necessario presentarsi con Carta Regionale dei Servizi. Sarà possibile effettuare il ritiro anche per familiari e vicini sempre portando la Crs.

QUI LA DIVISIONE IN ZONE

QUI LE RISPOSTE DELL’ASSESSORE

Ecco l’elenco delle vie della zona 1.

Via Antici

Piazza Aviatori d’Italia

Via Balestrini

Piazza Borella

Via Brianza

Vicolo Caldo

Via Campi

Via Caronni

Vicolo Castellaccio

Via Cavour

Via Colombo

Via D’Annunzio da Via Volta a Via San Giuseppe

Piazza De Gasperi

Vicolo Freddo

Via Frua

Via Garibaldi

Via Genova

Via Gianetti

Via Gramsci

Piazza Indipendenza

Corso Italia da Piazza Libertà a Via San

Giuseppe / Via Carcano

Piazza La Malfa

Via Legnani

Via Leopardi

Piazza Libertà

Via Lino

Via Marco Polo

Via Marone

Via Marzorati

Via Mazzini

Via Mazzolari Don

Via Micca da Via San Giuseppe a Piazza

Volontari Del Sangue

Via Miola da Via Bergamo a Via Frua

Via Monti Padre Luigi

Via Pasta

Via Pellico

Via Plinio il Vecchio

Via Portici

Via Pozzetto

Via Pusterla

Piazza Riconoscenza

Via Roma da Piazza Libertà a Via

Manzoni

Via San Cristoforo

Via San Dalmazio

Via San Giacomo

Via San Giuseppe da Via Colombo a Via

D’Annunzio

Via Sant’Antonio

Vicolo Santa Marta

Piazza Saragat

Piazza Schuster

Vicolo Scuole

Via Siviero

Via Solferino

Via Stoppani

Via Taverna

Via Tommaseo

Via Torino

Piazza Unità d’Italia

Via Verdi

Via Vergani

Via Vespucci

Via Vittorio Veneto

Piazza Volontari del Sangue

Via Volta da Piazza Aviatori d’Italia a Via

Bellavita/ Via San Francesco