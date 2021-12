x

SARONNO – Stamattina il sindaco Augusto Airoldi ha emesso un’ordinanza contingibile ed urgente per l’uso della mascherina all’esterno.

“Il motivo – ha esordito il primo cittadino – è l’aumento dei casi che si sono registrati negli ultimi mesi e in particolare nelle ultime settimane. E’ un provvedimento che, sta valutando su input di Anci anche il governo, e che nel frattempo hanno preso anche tante altre città come Milano e Varese. Anche a noi è sembrato giusto intervenire”.

COME VARESE CON ASSIST A BUSTO, GALLARATE E LEGNANO

L’ordinanza è stata realizzata sulla falsa riga di quella di Varese: “Saronno non è un’isola ma sta al centro di un dinamico comprensorio. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini abbiamo pensato di omologarc il più possibile al capoluogo per rendere tutto più semplice. Anche per questo motivo ho proposto ai comuni di Busto Arsizio, Gallarate e Legnano di realizzare un’ordinanza simile a noi e quindi a Varese”.

QUANDO

L’ordinanza sarà attiva dal 3 dicembre al 9 gennaio dalle 15 del venerdì alle 24 della domenica. E’ stata poi prevista la validità dell’ordinanza anche per i giorni di martedì 7 e mercoledì 8 dicembre “visto che si tratta di giorni in cui la presenza di persone sarà più consistente per lo shopping”.

L’ordinanza sarà in vigore anche in occasione di mercati, mercatini e sagre.

DOVE

L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto sarà in vigore sostanzialmente nella ztl con l’aggiunta delle aree di mercato. “Ci sarà la mappa dell’area in cui vige l’obbligo affissa in città” chiarisce il sindaco.

CHI

L’ordinanza vale per tutti (anche in vista dell’aumento delle presenze per i weekend di dicembre). Valgono le deroghe già previste dalla legge ossia è esonerato chi fa sport, per chi non può metterle per motivi di salute e bimbi sotto i 6 anni.

LA RAZIO

“Quest’ordinanza si inserisce in modo coerente nelle scelte che la mia Amministrazione sta portando avanti in difesa della sicurezza e della salute dei cittadini anche sul fronte della lotta al Covid. Abbiamo iniziato più di un anno fa con il punto vaccinale antinfluenzale a cui è seguita la realizzazione del punto tamponi e dell’hot spot e quindi il nostro hub vaccinale che ha superato le 106 mila vaccinazioni a ieri”.

MULTE

La polizia locale realizzerà dei controlli a campione in città per verificare il rispetto della normativa. In caso di sanzione sarà, come prevede la normativa, tra i 400 e i mille euro.