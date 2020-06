SARONNO – Gigi Leidi non sarà più l’allenatore della prima squadra maschile della Pallavolo Saronno. La voce che è girata con insistenza negli ultimi giorni è stata ora confermata anche da La Prealpina. Il tecnico bergamasco lascia la serie B dopo 6 esaltanti stagioni, in cui ci sono stati bassi, ma anche e soprattutto alti. Impossibile dimenticare la cavalcata della stagione 2016/2017, quando gli Amaretti dominarono il campionato fino a conquistare sul campo la serie A battendo Prata. Tante le cose che da quel 3 giugno 2017 sono cambiate e cambieranno. Per la Pallavolo Saronno è di fatto un ciclo di fondamentale importanza che si chiude.

Ma il futuro di Gigi Leidi non sarà lontano dal PalaDozio di Saronno. L’allenatore infatti si dedicherà esclusivamente al settore giovanile femminile biancoblù, per proseguire con lo straordinario progetto di crescita dell’U12 bianca (che ha regalato grandi risultati) e portare avanti gli enormi progressi della società varesina in campo rosa.

Per quanto riguarda la serie B, invece, si fa il nome di Igor Galimberti come prossimo allenatore. Al centro si studiano i rinforzi è uno di questi potrebbe essere Matteo Milani, in partenza da Concorezzo.