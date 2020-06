TURATE – Stanotte, per chi arriva da sud, chiude l’ingresso di Turate dell’autostrada Milano-Como: ad annunciarlo è l’ente autostradale. Da mezzanotte alle 5 lo svincolo turatese non sarà accessibile alle automobili, per alcuni lavori di manutenzione e nel dettaglio quelli relativi alla cartellonistica e segnaletica.

Gli interventi saranno dunque eseguiti con una tempistica particolarmente ristretta, proprio per consentire la normale riapertura sin dalle prime luci dell’alba e così creare il minore impatto possibile sul traffico locale e quello in uscita dall’autostrada. Per chi dovesse comunque avere la necessità di accedere all’autostrada, o in uscita verso Turate, il consiglio è quello di utilizzare gli svincoli comunque limitrofi, come quelle di Lomazzo a nord e di Saronno oppure Uboldo-Origgio di poco a sud.

(foto archivio: una pattuglia della polizia stradale mentre impegna lo svincolo autostradale dell’A9 di Turate. Lo svincolo di Turate serve anche la vicina Rovello Porro e le limitrofe località della zona)

12062020