Crisi Cislago Taldone: “Fi è in coalizione. E’ una posizione condivisa a livello provinciale”

CISLAGO – Anche il vicecommissionario di Forza Italia Giuseppe Taldone interviene sull’intricata vicenda Cislago e in particolare sulle dichiarazioni di Fratelli d’Italia che, dopo aver creato il gruppo consiliare in grado di restituire una maggioranza solida in consiglio comunale al sindaco Gianluigi Cartabia, ha sferrato un attacco, neanche troppo velato, da Forza Italia sostenendo che “abbia abbandonato il consiglio comunale rompendo di fatto il patto siglato” ma anche di come “Cislago meriti una Giunta composta da consiglieri comunali votati dai cislaghesi, in qualità di diretti rappresentanti”. Due affermazioni che minacciano la posizione di Fabio Paticella assessore esterno al Bilancio di Forza Italia.

“Credo si ora di tornare a lavorare lasciandosi alle spalle quanto accaduto dai commenti del sindaco ai cambi di fronte. Forza Italia fa parte della coalizione e ricopre legittimamente il suo posto in Giunta. Ho affrontato il tema delle deleghe con Matteo Bianchi (Lega) e Andrea Pellicini (FdI) e la posizione è condivisa. Bisogna riportare serenità e tornare all’opera per Cislago”.