CISLAGO – Ragazzino investito, alle porte di Cislago è atterrato l’elisoccorso. L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio odierno, martedì, in via Mascagni alle 15: sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia saronnese ed anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, con una ambulanza della Croce rossa saronnese. Le condizioni del ferito, un 13enne (che sarebbe residente in paese), sono apparse preoccupanti tanto che è stato richiesto anche il supporto dell’elisoccorso, sopraggiunto da Milano ed atterrato nelle immediate vicinanze. Il medico a bordo si è dunque occupato di stabilizzare le condizioni del giovane, in vista del suo trasferito all’ospedale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, intervenuti con un’autopompa hanno sollevato la vettura mediate l’uso di cuscini pneumatici e liberato il giovanissimo.

Ad occuparsi di compiere tutti i rilievi sono stati i militari dell’Arma, obiettivo quello di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità; i tutori dell’ordine stanno anche raccogliendo le testimonianze di chi passava.

(seguono aggiornamenti)

16062020