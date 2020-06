SARONNO – Non molli l’euro? E allora ti insulti e minaccio con la mascherina abbassata: più che un mendicante, un prepotente quello segnalato negli ultimi giorni nel centro pedonale di Saronno. La sua prassi? Avvicinarsi senza mascherina o con mascherina abbassata, avvicinandosi molto al proprio interlocutore e, in tempi di coronavirus, già in questo modo mettendolo sotto pressione. Come dire, “consegna qualche moneta così me ne vado”, e per togliarsi dalla sgradevole situazione è probabile che in molti abbiano ceduto, di passaggio e seduti al tavolino di qualche bar fra via Portici e piazza Libertà.

Non l’ha fatto, l’altro giorno, una signora in fila per entrare in un negozio, e allora lui l’ha insultata, mettendosi a gridare. Successo a metà mattina con lo sconosciuto, un uomo alto e magro, che quindi se n’è andato (senza avere niente), forse per la paura dell’arrivo di polizia o carabinieri.

(foto: la zona dove è stata segnalata la presenza del mendicante-prepotente)

