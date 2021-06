LIMBIATE – Le ha tirato… foglietti pieni di insulti: protagonista di questi insolito episodio un 34enne originario del Brasile e residente a Limbiate. Già era stato diffidato ad avvicinarsi alla ex, che aveva infastidito in altre occasione. Successivamente, però, si è presentato a Monza nel luogo dove la donna lavora, l’ha minacciata e le lanciato “contro” dei pur innocui fogliettini, che d’altra parte avev un testo insultante.

Vagliata la situazione ed in particolare il rapporto predisposto dai carabinieri della Compagnia di Seregno sull’accaduto, la procura ha chiesto ed ottenuto nei confronti del sudamericano un ordine di custodia cautelare in carcere: l’altro giorno lo straniero è stato quindi preso in consegna dia militari. In passato il brasiliano si era messo nei guai a seguito di denunce dell’ex moglie, e nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di allontanamento da casa e divieto di avvicinamento alla donna.

