SARONNO – Dovrà pagare una sanzione di 80 euro e si troverà anche a dover comparire davanti all’autorità giudiziaria per rispondere di oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. E’ l’epilogo dell’animato episodio che qualche giorno fa ha visto protagonista un 43enne saronnese in via Concordia.

L’uomo era seduto nella vettura posteggiata proprio sulle strisce pedonali. Quando sono passati gli agenti in servizio nel quartiere gli hanno detto di spostare la macchina che ostacolava il passaggio in sicurezza dei pedoni. Lui ha spiegato di non poterlo fare perchè privo di patente. A guidare l’auto era la fidanzata che si era allontanata. Quando si reso conto che i vigili stavano compilando la sanzione da 80 euro ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo verbalmente e minacciando gli agenti che hanno chiamato i rinforzi. L’uomo si è poi calmato senza ulteriori escalation ma per lo scatto d’ira è stato denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale accuse per le quali dovrà comparire davanti davanti all’autorità giudiziaria.