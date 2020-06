Cogliate, opposizione polemica sulla gestione dell’emergenza: la Lega s’infuria

COGLIATE – Nei giorni scorsi Uniti per Cogliate ha presentato una richiesta di informazioni sulla gestione dell’epidemia e sulle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale. In particolare la lista ha chiesto: «Una rendicontazione puntuale sull’iniziativa della solidarietà alimentare e l’utilizzo del fondo stanziato dal governo, informazioni rispetto alla sanificazione degli ambienti pubblici ed alla distribuzione delle mascherine chirurgiche che sono state consegnate ai comuni ed infine delucidazioni sull’effettuazione di test sierologici». Le informazioni richieste dall’opposizione sono molto dettagliate e si arriva finanche ai nominativi degli utenti raggiunti dall’iniziativa della solidarietà alimentare, oppure i risultati dei test sierologici sugli agenti della Polizia Locale. Non tarda arrivare la risposta della Lega, attraverso il capogruppo in consiglio comunale Andrea Castelnovo: «La riteniamo una vergognosa presa di posizione da parte della minoranza di Upc. Ben vengano le richieste di documenti, anzi, per fortuna dopo due anni i consiglieri di UPC iniziano a fare il loro lavoro, tanto che il sindaco ha già risposto in meno di 48h, imparagonabile rispetto alle settimane e agli infiniti solleciti necessari quando eravamo noi dall’altra parte fino a due anni fa. Non si spiega però il fine della teatralità di chiedere i nomi di chi ha ricevuto gli aiuti alimentari o lo stato dei test sierologici sugli operatori di PL soprattutto perché avere i nomi senza verificare le istruttorie è puro gossip, idem voler sapere se gli operatori hanno deciso di fare o meno i test. Vergognoso cercare di instillare nella cittadinanza dubbi su una mala gestione delle risorse, tanto che, se non fossero soddisfatti delle risposte ricevute, ci dichiariamo già favorevoli a votare l’istituzione di una commissione consiliare che approfondisca qualsiasi loro dubbio, certi che al termine si dovranno scusare. Se si vuole fare un attacco politico, lo si faccia fino in fondo, con coraggio, non con le mezze verità che siamo abituati a sentire da anni».

17062020