LIMBIATE – Per accelerare i tempi in vista della possibile organizzazione di un plesso provvisorio per il prossimo anno scolastico, il sindaco Antonio Romeo ha presentato in videocall la proposta dell’amministrazione comunale, che punta dritto al plesso scolastico ex Desanctis di via Montegrappa.

Più di ottanta famiglie l’altra sera si sono così collegate con il primo cittadino limbiatese, che ha formulato i vantaggi dell’ipotesi di spostare gli alunni dell’Anna Frank (negli ultimi quattro anni ospitati in due plessi dell’istituto F.lli Cervi in attesa della realizzazione della loro nuova scuola in via Torino) in un edificio a se stante, così da garantire quel distanziamento sociale che a settembre sarà ancora necessario mantenere a scuola. “Il plesso di via Montegrappa è stato in passato sede di una scuola superiore e di una scuola professionale – ha commenta il sindaco Romeo – e la Provincia lo ha concesso in uso al nostro comune nel corso del 2019. Proprio per la sua vocazione scolastica, è l’ideale per accogliere i bambini nel suo piano terra, dove ci sono ampie aule, servizi igienici, spogliatoi, una mensa, la palestra, che devono soltanto essere adeguati alle esigenze dei più piccoli, attraverso la sistemazione degli impianti, l’imbiancatura di pareti e l’acquisto di arredi idonei. L’area, con spazi verdi e ombreggiati, è tutta recintata e pienamente sicura, e sarà dedicata esclusivamente ai nostri studenti”.

L’amministrazione ha scommesso su questa soluzione, che dovrà ora essere accolta dal consiglio di istituto della F.lli Cervi, il quale, a sua volta, terrà conto del giudizio del dirigente e degli insegnanti (che in questi giorni hanno già potuto visitare la struttura), ma anche delle famiglie. Proprio per la visione di queste ultime, fra 15/18 giorni verrà organizzato un sopralluogo con il sindaco e i tecnici comunali, così che tutti i soggetti coinvolti possano valutare l’idoneità degli spazi e la bontà della soluzione.

17062020

(nella foto: il rendering della trasformazione dell’edificio provvisorio di via Montegrappa)