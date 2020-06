SARONNO – «Non vediamo l’ora di cominciare!»: esordisce così Gianluca Marinaro, direttore della cooperativa Dandelion, che dal 29 giugno al 31 luglio aprirà il suo campo estivo negli spazi messi a disposizione dalla parrocchia Regina Pacis e dal collegio Arcivescovile. «Vogliamo ringraziare il prevosto, monsignor Armando Cattaneo, don Paolo , don Federico e don Denis per la disponibilità nell’offrire gli spazi in modo che il progetto del centro estivo potesse diventare realtà».

Gli educatori aspetteranno i bambini ogni giorno, da lunedì a venerdì, alle 8.30, momento in cui si svolgerà l’accoglienza (che sarà scaglionata per le norme anti-contagio) e il triage d’accesso al centro, seguito da giochi di conoscenza e presentazione delle attività della giornata, prima della merenda e dei giochi divisi in piccoli gruppi (di massimo 7 bambini). Dopo il pranzo, tempo libero e un momento dedicato allo svolgimento dei compiti: «Al termine di un anno scolastico molto particolare abbiamo pensato che sarebbe stato utile un ripasso degli argomenti più ostici affianco al normale svolgimento dei compiti delle vacanze». Al termine, riprende il divertimento con i giochi e la merenda, che concluderà la giornata alle 17. «Inoltre, una volta a settimana i ragazzi avranno la possibilità di partecipare ad un laboratorio tenuto dalla psicologa della Cooperativa per rielaborare insieme il periodo di lockdown».

«Le iscrizioni sono già aperte affrettarsi perché i posti purtroppo sono limitati » conclude Marinaro «siamo consapevoli che i costi d’iscrizione sono relativamente alti (170 euro full day, 100 euro part-time), ma purtroppo per le normative vigenti e per garantire la massima sicurezza non ci è stato possibile abbassare il costo, tuttavia per chi avesse difficoltà sarà possibile utilizzare il bonus babysitter o rivolgersi in Comune e richiedere un aiuto».

Stamattina alle 9:30/9:45 la psicologa del centro presenterà il progetto dei centri estivi su Radio Orizzonti

Per ulteriori informazioni scrivi una mail a [email protected] o al numero 0292274040