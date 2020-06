MILANO – L’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, ha ringraziato la polizia ferroviaria per l’arresto di una banda composta da extracomunitari ritenuti responsabili di una ventina di furti sui treni a Milano nel 2019.

“Gli arresti odierni testimoniano – ha detto De Corato – che per

alcuni il crimine e’ l’unica possibilità per vivere nel nostro

Paese. Secondo i dati di Orim e Polis, a Milano e in Lombardia

ci sono, rispettivamente, 15.910 e 42.770 clandestini

provenienti dall’Africa, 112.000 gli irregolari in tutta la

regione. Con la recente legge, finalizzata alla regolarizzazione

dei braccianti clandestini, e con l’eventuale abolizione dei

decreti sicurezza, mi chiedo quanti altri ne arriveranno nella

nostra regione”.

A Saronno la Polfer dispone di un punto d’appoggio all’interno della stazione centrale di piazza Cadorna; molti vorrebbero che si trasformasse in una sede stabile per garantire una costante presenza degli agenti all’interno ed attorno al trafficato scalo cittadino.

(foto: la sede polfer alla stazione saronnese)

20062020