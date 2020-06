Schiamazzi e urla nella notte, la risposta dell’amministrazione

LAZZATE – Schiamazzi, urla e vandalismi scuotono da qualche tempo le nottate lazzatesi. Le zone più colpite sono sicuramente quella della vecchia piazza del mercato, dove si sono registrati anche danni alla casetta dell’acqua, quella delle scuole medie e quella del monumento alla lavandaia in centro paese, ma anche altre parti del comune ricadono in sempre più frequenti momenti di disturbo della quiete pubblica. I residenti lamentano urla, anche blasfeme, sino a tarda notte, oltre che piccoli e grandi disagi dovuti a vandalismi che, volontari o involontari che siano, sono comunque piuttosto fastidiosi per la comunità. «Come amministrazione – dice l’assessore alla Sicurezza Andrea Monti – siamo al corrente della situazione ed abbiamo già parlato con i carabinieri, inoltre cercheremo di aumentare i controlli anche con i nostri volontari del servizio comunale. Un invito però possiamo e dobbiamo farlo a tutti i cittadini, quello di non esitare a chiamare il 112 in questi momenti. Gli uomini dell’arma sono già stati avvisati da noi e dunque sono al corrente della situazione. Bisogna assolutamente evitare di intervenire direttamente, ma anzi contattare sempre le forze dell’ordine, sia nel caso di schiamazzi e urla, sia, a maggior ragione, nel caso di danneggiamenti o di qualcosa di più grave».

