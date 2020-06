Consiglio comunale, Orizzonte Comune: “Cattaneo tuttologo, maggioranza azzerata”

CERIANO LAGHETTO – La lista Orizzonte Comune e l’ex candidato sindaco Alessandro Stefan escono per nulla soddisfatti dall’ultima seduta di consiglio comunale, quella in cui avevano presentato sette tra interrogazioni e mozioni per discutere di argomenti importanti come il sistema di videosorveglianza, gli interventi di messa in sicurezza del plesso scolastico di via Stra Meda ed il sostegno a famiglie ed attività economiche a seguito dell’emergenza coronavirus. Tra le mozioni, anche una presa di coscienza in merito all’emergenza legata al cambiamento climatico. «Nell’ultimo consiglio comunale di lunedì abbiamo scoperto con sorpresa che la giunta si è ridotta al solo assessore tuttologo Dante Cattaneo, lui solo ha risposto ad ogni singola interrogazione e mozione», rimarca Stefan. «Ogni nostra mozione è stata oggetto di emendamenti che purtroppo non abbiamo potuto accogliere. La maggioranza neanche di fronte alla mozione riguardante l’emergenza climatica, ha trovato il coraggio di metterci la faccia e candidamente ha bocciato la mozione. Mi chiedo se dopo il voto di ieri sera avranno il coraggio di guardare in faccia i vostri figli senza provare un minimo di vergogna. In ultimo mi aspettavo almeno uno scatto di orgoglio da parte del consigliere Vergani, membro del comitato Ceriano pulita, che per onestà intellettuale avrebbe potuto votare a nostro favore senza stravolgere il risultato della votazione. L’interesse ambientale della Lega, se mai ci fosse stato, si è esaurito tempo fa con una centrale da boicottare per meri fini elettorali».

