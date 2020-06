[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Fbc Saronno secondo in Lombardia per il ripescaggio in Promozione: il secondo posto in classifica in Prima categoria al momento dello stop dei campionati per l’emergenza coronavirus, la differenza reti fatte e subite, il numero di vittorie in totale, la posizione in Coppa disciplina sono tutti elementi che hanno avuto un peso in Federazione calcio nel posizionare i biancocelesti al secondo posto in tutta la regione, nella graduatoria per i ripescaggi, appena pubblicata.

Una speciale classifica guidata dal Lodrino, secondo il Fbc Saronno (unica della zona) poi Pontevecchio, Oriese, Gorle, Asperiam, a seguire Medigliese, Rovagnate, Vimercatese e solo decima la seconda società del Varesotto, la Nuova Fiamme Oro Ferno. Insomma, se dovesse liberarsi qualche posto in Promozione, per la prossima stagione, il Saronno del presidente Simone Sartori e del patron Paolo Galli avrebbe davvero ottime possibilità di salire; i tifosi possono davvero iniziare a sognare il salto di categoria.

Enrico Rossi

25062020