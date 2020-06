CISLAGO – Si è tenuta stamattina la prima Giunta del nuovo assessore Elisabetta Turconi. La consigliere comunale leghista è entrata ieri a far parte della squadra della giunta di Gianluigi Cartabia. Una new entry difficile da immaginare qualche settimana fa quando aveva minacciato di non sostenere la maggioranza dopo il duro scontro nato dalle dimissioni dell’assessore Marzia Campanella.

Attualmente la giunta è formata da Fabio Paticella (Fi) Luca Dosso e Elisabetta Turconi (Ln) resta da assegnare la carica di vicesindaco e le deleghe alla Cultura, Istruzione e Servizi sociali. I nodi da sciogliere sono diversi: serve una quota rosa ma anche un assessore eletto visto che il nuovo gruppo di FdI (che al momento da un sostegno esterno alla giunta) ha messo questa condizione. Verrebbe naturale pensare ad Elisa Bianco (FdI) ma c’è anche il nodo Paticella assessore non eletto in quota Fi.

Del resto facile pensare che l’assessore mancante debba andare al nuovo gruppo di FdI che con i tre consiglieri garantisce la maggioranza del sindaco Gianluigi Cartabia.

(foto il consiglio comunale di cislago)