SARONNO – Poco prima delle 2 è tornato in via Maestri del lavoro a recuperare la propria auto dopo una serata con alcuni amici in centro ed è stato rapinato da un malvivente che gli ha strappato il cellulare. Protagonista della disavventura avvenuta l’altra notte dietro al Municipio un 47enne residente a Saronno di origine peruviana.

L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno lavorando per risalire all’identità del malvivente. Punto di partenza la testimonianza della vittima e quando ripreso dalle immagini della videosorveglianza del quartiere.

Ma cosa è successo esattamente? La vittima stava parlando al telefono avvicinandosi alla propria auto che aveva lasciato in sosta quando il malvivente è sbucato da dietro gli ha preso il cellulare e l’ha spinto a terra. Il rapinatore è scappato senza lasciare traccia. Alcuni passanti hanno visto il 47enne a terra ed hanno dato l’allarme. Sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della vittima e un’ambulanza che gli ha prestato le prime cure e l’ha trasferito all’ospedale di Saronno.

(foro archivio)

29062020