SARONNO – Originario di Saronno ma residente a Pellio d’Intelvi, si è spento all’ospedale di Merate: Massimo Bonanomi, 57enne camionista, si era sentito male mentre si trovava ad Osnago nel Lecchese, ieri pomeriggio.

Il suo veicolo bianco, che trasportava dolciumi, era fermo nella zona di carico-scarico merce di una ditta di via delle Maresche: era stato notato immobile al volante da altri autotrasportatori che erano accorsi per soccorrerlo assieme ai dipendenti dell’azienda. Era stato attivato il centralino del 118 ed oltre all’ambulanza della Croce bianca era accorso anche l’elisoccorso, atterrato in un terreno limitrofo, che l’aveva trasportato al nosocomio della cittadina brianzola. Il fatto era accaduto alle 17.30 e, come detto, il paziente era stato trasportato in elicottero all’ospedale.

Ma tutte le cure si sono rivelate vane, dopo il ricovero all’ospedale è giunta la tragica notizia del decesso, che sarebbe stato causato da problemi cardiaci.

30062020