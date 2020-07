SARONNO – Momenti di apprensione per una ciclista caduta dalla bici: è successo nella tarda serata di ieri in via Milano, all’altezza del cimitero maggiore, nel tratto fra l’ingresso principale e quello secondario. La donna, di 55 anni, stava pedalando in direzione periferia quando è finita a terra: sono stati alcuni automobilisti di passaggio e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa dalla vicina sede di Manzoni: i soccorritori hanno poi richiesto anche il supporto dell’automedica, sopraggiunta da nosocomio di Garbagnate Milanese con il proprio personale specialistico.

Nella caduta sul selciato la donna ha riportato alcune lesioni e contusioni ed è stata infine trasferita all’ospedale saronnese di piazza Borella per essere medicata e per tutti gli accertamenti clinici del caso; al momento del ricovero, comunque, non è apparsa in pericolo di vita.

(foto: l’intervento, iera sera, da parte dell’ambulanza della Croce rossa italiana e dell’automedica in via Milano a Saronno)

01072020