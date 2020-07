SARONNO – Brutta avventura per un sudamericano abitante in città, in via Maestri del lavoro dietro al Municipio è stato affrontato da un malvivente che lo ha rapinato del telefonino e l’ha fatto cadere, c’è voluta l’ambulanza.

Dal Lecchese la notizia della tragedia avvenuta ad Osnago: un improvviso malore ha stroncato un camionista originario di Saronno.

Coronavirus, in Lombardia pochi i nuovi casi scoperti, +62, ma anche pochi i tamponi effettuati. Prosegue il calo dei ricoveri ospedalieri, +4 i decessi. Con pochi nuovi casi in tutta la Lombardia, ma anche pochi tamponi eseguiti, i dati provinciali riflettono questi “numeri”: nel Comasco oggi nessun nuovo caso accertato di contagio al coronavirus, +3 soltanto nel Varesotto ed altrettanto in Brianza. Nessun nuovo caso di positività al coronavirus oggi a Saronno e nel Saronnese, +0 anche a Tradate e nel Tradatese, e +0 nella bassa comasca.

Appello al governo della Caronnese, “servono aiuti per lo sport”.

Riapre il parco di Origgio con il sindaco Mario Ceriani… che va a giocare a bocce.

01072020