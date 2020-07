ROVELLASCA / TURATE – Cade dalla bicicletta e finisce all’ospedale. La disavventura è capitata ad un pensionato di 94 anni, di Rovellasca: l’episodio si è verificato alle 9.30 in paese, in via Parini. I passanti hanno dato l’allarme e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco, l’anziano è stato trasportato all’ospedale di Cantù per essere medicato di comunque non gravi contusioni,

A Turate, invece, alle 9.45 in una ditta di via Puecher per una caduta accidentale si è infortunato un addetto: l’uomo, di 58 anni, è stato trasportato all’ospedale di Cantù da una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, non ha riportato comunque gravi lesioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù.

Ancora a Turate la notte scorsa, all’1, incidente anche in una ditta di via Isonzo dove è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per prendersi cura del ferito, un 55enne, che ha riportato comunque solo lievi lesioni.

(foto archivio)

03072020