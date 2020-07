SARONNO – Saronno ha ottenuto il titolo di “Città che legge” a dare l’annuncio l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino. Tutto nasce dal Centro per il libro e la lettura che d’intesa con l’Anci, intende valorizzare e premiare le Amministrazione comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. “Dalla lettura – spiega Miglino – dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità. Una città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura e si impegna a promuovere la lettura con continuità attraverso iniziative cittadine. L’intento è riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.”. Saronno ha aderito al bando nel dicembre scorso spiegando le diverse attività per promuovere la lettura per tutta la popolazione dai bimbi agli anziani. Attività che è ripresa anche dopo il lockdown anche con dei “pacchi a sorpresa” per i più piccoli che non possono più scegliere da soli le proprie letture in biblioteca”.

