A Cogliate riapre il nido comunale, senza costi per le famiglie

COGLIATE – Il comune pensa ai più piccoli: dal 13 al 31 luglio l’asilo nido comunale accoglierà i suoi giovanissimi iscritti tutte le mattine dalle 8.30 alle 12 senza nessun costo per le famiglie. Questa è l’importante novità annunciata in giornata dal sindaco Andrea Basilico e dalla giunta comunale.

«Il nido comunale interviene a sostegno delle famiglie», spiega il primo cittadino, confermando che non saranno richieste spese ai genitori dei piccoli cogliatesi iscritti alla struttura. Il Nido ha subìto una battuta d’arresto durante la pandemia come tutti gli istituti scolastici, ma superate le difficoltà la dirigenza e l’amministrazione sono riusciti a riorganizzarsi per questa chiusura dell’anno molto particolare ma sicuramente gradita dalle famiglie che ormai da mesi devono arrangiarsi con sistemi alternativi e soluzioni di fortuna.

Dunque dal 13 luglio le famiglie contattate dalla struttura potranno tornare ad utilizzare il servizio comunale per l’accoglienza dei più piccoli di casa. Un nuovo passo verso la normalità nella speranza che da settembre tutto torni come prima dell’emergenza.

07072020