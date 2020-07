Bell’atmosfera… Cogliate va al Parco per le sere d’estate

COGLIATE – Si comincia a metà luglio e presto l’amministrazione renderà disponibile il programma completo dell’iniziativa. Intanto però è stato reso noto il titolo dato alla kermesse estiva cogliatese: Bell’atmosfera, un chiaro riferimento alla canzone del rapper Ghali che ormai da qualche mese popola radio e televisione.

«Ormai da qualche mese l’emergenza ha cambiato le nostre vite, ma non la voglia di state insieme, conoscere, sorridere e divertirsi – dice sicuro il sindaco Andrea Basilico. Qualcosa di nuovo sta nascendo… Cinema, musica, giochi, cultura e ovviamente bere e mangiare, il tutto all’interno del parco giochi di via De Gasperi nel pieno rispetto delle normative relative al contenimento dell’emergenza Covid19».

Facile prevedere la solita festosa organizzazione per il comune di Cogliate, con il coinvolgimento delle associazioni locali e dei commercianti. Basterà aspettare ancora qualche giorno per conoscere il programma completo dell’iniziativa, ma la strada è tracciata: appuntamento al parchetto De Gasperi per l’estate cogliatese.